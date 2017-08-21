Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины

Спорт
21 августа, 14:19 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что контракт 57-летнего итальянца и ФФУ был расторгнут по обоюдному согласию сторон

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Бывший итальянский судья Пьерлуиджи Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины (ФФУ). Об этом сообщает украинский телеканал "Футбол 24".

Отмечается, что контракт 57-летнего итальянца и ФФУ был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Коллина занял пост куратора судейского комитета ФФУ в 2010 году. Также он является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА). Итальянец шесть раз признавался лучшим арбитром мира, обслуживал финальные матчи чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов 1999 года.

Смотрите также

Коллина: точность определения офсайда в матчах Лиги чемпионов составляет 95%

Известный в прошлом арбитр Коллина возглавил департамент судейства ФИФА

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
2
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
3
В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Глава МИД Египта передал Лаврову послание Путину от ас-Сиси
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама