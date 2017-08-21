СМИ: Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины

ТАСС, 21 августа. Бывший итальянский судья Пьерлуиджи Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины (ФФУ). Об этом сообщает украинский телеканал "Футбол 24".

Отмечается, что контракт 57-летнего итальянца и ФФУ был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Коллина занял пост куратора судейского комитета ФФУ в 2010 году. Также он является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА). Итальянец шесть раз признавался лучшим арбитром мира, обслуживал финальные матчи чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов 1999 года.