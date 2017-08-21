СМИ: Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины

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ТАСС, 21 августа. Бывший итальянский судья Пьерлуиджи Коллина покинул пост куратора судейского корпуса Федерации футбола Украины (ФФУ). Об этом сообщает украинский телеканал "Футбол 24".
Отмечается, что контракт 57-летнего итальянца и ФФУ был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Коллина занял пост куратора судейского комитета ФФУ в 2010 году. Также он является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА). Итальянец шесть раз признавался лучшим арбитром мира, обслуживал финальные матчи чемпионата мира 2002 года и Лиги чемпионов 1999 года.