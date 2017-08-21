Российские баскетболистки обыграли команду Аргентины в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 21 августа. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Аргентины в матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 67:57 в пользу россиянок. Самым результативным игроком в составе российской команды стала Екатерина Рябова, набравшая 15 очков и сделавшая 8 подборов.

Сборная России вышла на первое место в турнирной таблице в группе D. Аргентинские баскетболистки занимают четвертое место.

В следующем матче группового этапа россиянки сыграют с командой Литвы. Сборная Аргентины встретится с австралийками. Оба матча состоятся во вторник.

В женском баскетбольном турнире Универсиады 16 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.