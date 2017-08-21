Панченко вошел в окончательный состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко вошел в окончательный состав сборной России по футболу на контрольный матч с его клубом. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Полностью состав, в который вошли 23 футболиста, выглядит следующим образом:
В окончательный список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор, не вошли вратарь Александр Селихов ("Спартак"), защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания) и нападающий Максим Канунников ("Рубин"), которые были в расширенном списке.
Учебно-тренировочный сбор российской национальной команды пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. Матч против "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки".