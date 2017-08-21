Панченко вошел в окончательный состав сборной России на контрольный матч с "Динамо"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко вошел в окончательный состав сборной России по футболу на контрольный матч с его клубом. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Полностью состав, в который вошли 23 футболиста, выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Лунев ("Зенит"), Андрей Синицын ("Краснодар");

защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба - "Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба - "Тосно");

полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа");

нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Панченко.

В окончательный список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор, не вошли вратарь Александр Селихов ("Спартак"), защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания) и нападающий Максим Канунников ("Рубин"), которые были в расширенном списке.

Учебно-тренировочный сбор российской национальной команды пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября. Матч против "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки".