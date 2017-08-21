Боксеры Пакьяо и Хорн проведут матч-реванш в Брисбене

ТАСС, 21 августа. Бой-реванш между филиппинским боксером Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном состоится в австралийском Брисбене. Об этом сообщил мэр города Грэм Куирк, слова которого приводит британское издание Daily Mail.

"Сегодня я провел встречу с промоутерами боксеров, по итогам которой подтвердилось, что в этом году Пакьяо проведет матч-реванш с Хорном в Брисбене", - сказал Куирк.

На прошлой неделе портал Boxingscene сообщил, что Пакьяо и Хорн достигли принципиальной договоренности о проведении боя-реванша, который предположительно состоится в ноябре на той же арене, на которой состоялся и первый поединок - "Сканторп стэдиум".

Бой между Пакьяо и Хорном за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой хозяина ринга по очкам решением судей. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением судей, призвал WBO пересмотреть результат боя, однако независимые арбитры подтвердили победу Хорна.

В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья.