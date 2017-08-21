Тренер сборной Московской области по легкой атлетике Карамян спас ребенка

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ТАСС, 21 августа. Главный тренер сборной Московской области по легкой атлетике Артур Карамян спас жизнь шестилетнему мальчику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Инцидент произошел в подмосковной Истре 17 августа. Ребенок, оставленный без присмотра взрослых, самостоятельно залез в трехколесный гоночный веломобиль и на большой скорости поехал в направлении электрощита с высоким напряжением. Карамян успел вытащить мальчика до столкновения веломобиля с электрощитом, однако сам получил травму. Тренеру потребовалась операция: ему удалили мениск и вставили пластины, сейчас он проходит реабилитацию.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал тренеру, спасшему ребенка, скорейшего выздоровления. "Артур Карамян проявил себя как достойный человек, - сказал Терющков. - Его спортивные навыки помогли избежать трагедии. Это яркий пример того, как человек жертвует собой, рискует здоровьем, чтобы помочь другим".