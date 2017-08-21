Тренер сборной Московской области по легкой атлетике Карамян спас ребенка

ТАСС, 21 августа. Главный тренер сборной Московской области по легкой атлетике Артур Карамян спас жизнь шестилетнему мальчику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Инцидент произошел в подмосковной Истре 17 августа. Ребенок, оставленный без присмотра взрослых, самостоятельно залез в трехколесный гоночный веломобиль и на большой скорости поехал в направлении электрощита с высоким напряжением. Карамян успел вытащить мальчика до столкновения веломобиля с электрощитом, однако сам получил травму. Тренеру потребовалась операция: ему удалили мениск и вставили пластины, сейчас он проходит реабилитацию.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал тренеру, спасшему ребенка, скорейшего выздоровления. "Артур Карамян проявил себя как достойный человек, - сказал Терющков. - Его спортивные навыки помогли избежать трагедии. Это яркий пример того, как человек жертвует собой, рискует здоровьем, чтобы помочь другим".