Ласицкене в финале "Бриллиантовой лиги" хочет подтвердить статус двукратной чемпионки мира

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МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в длину Мария Ласицкене (Кучина), сумевшая на чемпионате мира в Лондоне защитить титул, намерена 1 сентября в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе выступить по максимуму и доказать справедливость своего лидерства на мировой арене. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
"Финал "Бриллиантовой лиги" - очень ответственный турнир, для того, чтобы стать победителем серии, нужно обязательно занять первое место в Брюсселе, - заметила Ласицкене. - Я бы назвала это соревнование вторым финалом чемпионата мира, к которому мы очень серьезно подходим. Не хочется опускать планку под занавес сезона, я хочу соответствовать статусу двукратной чемпионки мира".
В понедельник Ласицкене и серебряная медалистка ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина получали поздравления с успешным выступлением в Лондоне от руководства Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), членами которого они являются.
"Мне, конечно, очень приятны все эти торжественные церемонии в мою честь, - заметила Ласицкене. - Но как спортсменке мне нужно все это отложить на потом, так как меня ждут еще другие международные старты, да и тренировки мне никто не отменял".
"Я ощущаю огромную поддержку со стороны ЦСКА. Весь подготовительный этап мы прошли в армейском манеже, мне очень нравится в нем тренироваться. Здесь очень доброжелательная атмосфера, которая также придает силы на соревнованиях", - сказала двукратная чемпионка мира.
Через два дня после окончания чемпионата мира Ласицкене приняла участие в Мемориале Камилы Сколимовской, который проходил в Варшаве, и заняла первое место. Эта победа стала для россиянки 17-й подряд в летнем сезоне. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, она преодолела планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги".