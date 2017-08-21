Мяус: перенесенный из Иркутска ЧМ-2019 по хоккею с мячом, вероятно, пройдет не в России

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МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Перенесенный из Иркутска чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года пройдет не в России, город проведения турнира должен быть определен в октябре. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), член технического комитета Международной федерации хоккея с мячом Сергей Мяус.
В понедельник ФХМР объявила о переносе турнира из Иркутска в другой город.
"На заседании технического комитета в октябре уже появится конкретика по этому вопросу, тогда и будет определен город [который заменит Иркутск]. Мы будем принимать турнир в 2018 году, так что чемпионат мира 2019 года, скорее всего, пройдет не в России", - сказал Мяус.
Собеседник агентства отметил, что договоренность о переносе чемпионата мира была достигнута по итогам переговоров Международной федерации хоккея с мячом с губернатором Иркутской области. "Но это не означает, что чемпионата мира там не будет, он просто пройдет позднее", - подчеркнул он.
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года пройдет в России и Китае. Хабаровск примет матчи группы А, в которую входят восемь сильнейших сборных, а Харбин - группы В, в которую входят все остальные. Игры группы А пройдут с 29 января по 4 февраля.