Российские волейболистки обыграли команду Мексики в матче группового этапа Универсиады

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ТАСС, 21 августа. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Мексики в матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 3-0 в пользу россиянок. Самым результативным игроком встречи стала волейболистка сборной Мексики Фернанда Бануэлос, набравшая 11 очков.
Сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы D, опередив команду Финляндии по дополнительным показателям. Мексиканские волейболистки занимают четвертое место.
В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Финляндии. Мексиканки встретятся со сборной Бразилии. Оба матча состоятся во вторник.
В женском волейбольном турнире на Универсиаде 16 сборных разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 28 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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