Российские волейболистки обыграли команду Мексики в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 21 августа. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Мексики в матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 3-0 в пользу россиянок. Самым результативным игроком встречи стала волейболистка сборной Мексики Фернанда Бануэлос, набравшая 11 очков.

Сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы D, опередив команду Финляндии по дополнительным показателям. Мексиканские волейболистки занимают четвертое место.

В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Финляндии. Мексиканки встретятся со сборной Бразилии. Оба матча состоятся во вторник.

В женском волейбольном турнире на Универсиаде 16 сборных разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 28 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко