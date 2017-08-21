Агент Луана выразил уверенность, что футболист не перейдет в "Спартак"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Переход нападающего бразильского "Гремио" Луана Виейры в российский "Спартак" практически исключен. Об этом ТАСС рассказал агент 24-летнего бразильского футболиста Жаир Канту Пейшото.
Ранее агент сообщил ТАСС, что переговоры находятся под угрозой срыва.
"Вопрос перехода Луана в "Спартак" почти закрыт. Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%. Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов", - сказал Пейшото.
Всю профессиональную карьеру Луан провел в "Гремио", сыграв за команду 116 матчей в разных турнирах, забив 34 гола и сделав 21 результативную передачу. Нападающий провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской команды Бразилии он стал победителем Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, проведя шесть матчей и забив три гола.