Российские футболисты разгромили итальянцев в матче группового этапа Универсиады

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ТАСС, 21 августа. Сборная России по футболу одержала победу со счетом 3:0 над командой Италии в матче группы С на Универсиаде в Тайбэе.
В составе российской команды дублем отметился Иван Сергеев (36-я и 40-я минуты), также гол на счету Николая Обольского (66).
Эта победа позволила россиянам выйти на первое место в группе, обойдя итальянцев. Сборная России набрала шесть очков в двух матчах, сборная Италии - три.
Заключительный матч группового этапа россияне проведут против команды США 23 августа. Итальянцы в тот же день встретятся с бразильцами.
В мужском футбольном турнире Универсиады 12 команд разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у мужчин состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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