Российские футболисты разгромили итальянцев в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 21 августа. Сборная России по футболу одержала победу со счетом 3:0 над командой Италии в матче группы С на Универсиаде в Тайбэе.

В составе российской команды дублем отметился Иван Сергеев (36-я и 40-я минуты), также гол на счету Николая Обольского (66).

Эта победа позволила россиянам выйти на первое место в группе, обойдя итальянцев. Сборная России набрала шесть очков в двух матчах, сборная Италии - три.

Заключительный матч группового этапа россияне проведут против команды США 23 августа. Итальянцы в тот же день встретятся с бразильцами.

В мужском футбольном турнире Универсиады 12 команд разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у мужчин состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко