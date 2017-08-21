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Российские футболисты разгромили итальянцев в матче группового этапа Универсиады

Спорт
21 августа, 16:34 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 августа. Сборная России по футболу одержала победу со счетом 3:0 над командой Италии в матче группы С на Универсиаде в Тайбэе.

В составе российской команды дублем отметился Иван Сергеев (36-я и 40-я минуты), также гол на счету Николая Обольского (66).

Эта победа позволила россиянам выйти на первое место в группе, обойдя итальянцев. Сборная России набрала шесть очков в двух матчах, сборная Италии - три.

Заключительный матч группового этапа россияне проведут против команды США 23 августа. Итальянцы в тот же день встретятся с бразильцами.

В мужском футбольном турнире Универсиады 12 команд разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у мужчин состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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