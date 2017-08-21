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Клишина не будет пропускать зимний сезон и хочет выступить на ЧМ в Бирмингеме

Спорт
21 августа, 16:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменка рассказала, что в своей жизни пропустила всего два зимних сезона

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Дарья Клишина

Дарья Клишина

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница серебряной медали ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина не собирается пропускать ближайший зимний сезон и намерена принять участие в мировом первенстве в закрытых помещениях, который пройдет в начале марта 2018 года в британском Бирмингеме. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"В своей жизни я пропустила только два зимних сезона, - отметила Клишина. - Первый раз это случилось, когда я только переехала в Америку и мне потребовалось много времени на адаптацию к требованиям нового тренера. Второй пропущенный сезон был перед Олимпийскими играми в Бразилии, когда я не имела права выходить на старт после отстранения нашей федерации".

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"Я очень люблю прыгать в закрытых помещениях, - продолжила собеседница агентства. - И пусть зимой стартов у меня бывает немного, именно они являются лучшей возможностью отработать технические моменты. Поэтому предстоящий зимний сезон я не намерена пропускать, и зимний чемпионат мира в Бирмингеме будет присутствовать в моем соревновательном плане".

До конца летнего сезона Клишиной, сумевшей на чемпионате мира в лучшей попытке показать результат семь метров, предстоит выступить на двух турнирах: 27 августа в Берлине и 1 сентября в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

В понедельник Клишина и победительница ЧМ-2017 в прыжках в высоту Мария Ласицкене получали поздравления с успешным выступлением в Лондоне от руководства Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), членами которого они являются.

"ЦСКА - это мой родной клуб, с 13 лет я выступаю за него. После возвращения с чемпионата мира я тренируюсь здесь, в армейском манеже, и готовлюсь к своему следующему старту. ЦСКА - это моя спортивная семья, и я всегда получаю от нее поддержку. И это очень важно в той ситуации, в которой сейчас находится вся российская легкая атлетика", - подытожила Клишина.

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