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Российские баскетболисты проиграли команде Израиля в матче группового этапа Универсиады

Спорт
21 августа, 16:49 UTC+3 ТАСС

Встреча группы D завершилась со счетом 107:80 в пользу израильтян

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ТАСС, 21 августа. Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Израиля в матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.

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Встреча группы D завершилась со счетом 107:80 в пользу израильтян. Самым результативным игроком матча стал баскетболист сборной Израиля Егор Кулечов, набравший 18 очков.

Сборная Израиля поднялась на пятое место в турнирной таблице группы D. Российская команда занимает четвертое место. Возглавляет таблицу сборная Украины, одержавшая две победы в двух матчах.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Украины. Израильтяне встретятся с австралийцами. Оба матча состоятся в среду.

В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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