Российские баскетболисты проиграли команде Израиля в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 21 августа. Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Израиля в матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 107:80 в пользу израильтян. Самым результативным игроком матча стал баскетболист сборной Израиля Егор Кулечов, набравший 18 очков.

Сборная Израиля поднялась на пятое место в турнирной таблице группы D. Российская команда занимает четвертое место. Возглавляет таблицу сборная Украины, одержавшая две победы в двух матчах.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Украины. Израильтяне встретятся с австралийцами. Оба матча состоятся в среду.

В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко