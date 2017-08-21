Российские баскетболисты проиграли команде Израиля в матче группового этапа Универсиады

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ТАСС, 21 августа. Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Израиля в матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 107:80 в пользу израильтян. Самым результативным игроком матча стал баскетболист сборной Израиля Егор Кулечов, набравший 18 очков.
Сборная Израиля поднялась на пятое место в турнирной таблице группы D. Российская команда занимает четвертое место. Возглавляет таблицу сборная Украины, одержавшая две победы в двух матчах.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Украины. Израильтяне встретятся с австралийцами. Оба матча состоятся в среду.
В мужском баскетбольном турнире Универсиады 24 сборные разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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