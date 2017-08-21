Тренер: женская сборная РФ по спортивной гимнастике была обязана брать золото Универсиады

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские гимнастки были обязаны выигрывать командные соревнования на летней Универсиаде в Тайбэе, но опасения за результат были. Таким мнением с ТАСС поделилась старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Российская команда в составе Марии Пасеки, Дарьи Спиридоновой, Лилии Ахаимовой, Дарьи Елизаровой и Евгении Шелгуновой набрала 163,000 балла по итогам выступлений в опорном прыжке, на брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. Россиянки третью Универсиаду подряд выигрывают в командном первенстве. Второе место заняла сборная Канады (161,100), третье - команда Японии (159,900).

"Они обязаны были выигрывать, хотя у нас были некоторые сомнения, потому что перед отъездом последняя модель не такая, как нам хотелось бы. Девочки ошибались, но понимали, что ошибки по ходу соревнований совершать уже нельзя. Мы говорили им, что если они будут по разу ошибаться на снарядах, то не попадут даже в тройку. Они проанализировали все, сделали выводы и все поняли, все-таки все опытные и взрослые", - сказала Родионенко.

"Все сражались, все в порядке, девчонки молодцы. Удивила всех Елизарова, которая набрала лучшую сумму баллов в вольных упражнениях, упиралась, она молодец. Может быть, и выиграет в личных соревнованиях, хотя у нас она самая возрастная", - добавила она.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко