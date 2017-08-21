Организация по борьбе с договорными матчами в теннисе проверит игру Долгополов - Монтейро

ТАСС, 21 августа. Организация, ведущая работу по противодействию договорным матчам в теннисе, - Tennis Integrity Unit (TIU) - проведет проверку матча первого круга турнира в американском Уинстон-Сейлеме между украинцем Александром Долгополовым и бразильцем Тьяго Монтейро. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Встреча прошла 20 августа, Долгополов проиграл Монтейро со счетом 3:6, 3:6.

Украинский спортсмен, занимающий 63-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), считался явным фаворитом матча с бразильцем (114-е место в рейтинге). Шансы на победу Монтейро оценивались с коэффициентом 3 к 1 до начала матча, однако затем ситуация изменилась на противоположную, что, как отмечает издание, может свидетельствовать о подозрительно большом количестве ставок на победу бразильца. Некоторые букмекерские конторы приостановили прием ставок на исход встречи еще до ее начала.

"TIU была проинформирована о проблемах, связанных с букмекерскими ставками во время игры. TIU проведет проверку, даст оценку и примет необходимые меры после получение от букмекерских контор сведений", - говорится в сообщении организации.

Турнир ATP в Уинстон-Сейлеме проходит с 20 по 26 августа. Он является последним перед Открытым чемпионатом США - четвертым в сезоне турнире серии Большого шлема.