Организация по борьбе с договорными матчами в теннисе проверит игру Долгополов - Монтейро

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ТАСС, 21 августа. Организация, ведущая работу по противодействию договорным матчам в теннисе, - Tennis Integrity Unit (TIU) - проведет проверку матча первого круга турнира в американском Уинстон-Сейлеме между украинцем Александром Долгополовым и бразильцем Тьяго Монтейро. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Встреча прошла 20 августа, Долгополов проиграл Монтейро со счетом 3:6, 3:6.
Украинский спортсмен, занимающий 63-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), считался явным фаворитом матча с бразильцем (114-е место в рейтинге). Шансы на победу Монтейро оценивались с коэффициентом 3 к 1 до начала матча, однако затем ситуация изменилась на противоположную, что, как отмечает издание, может свидетельствовать о подозрительно большом количестве ставок на победу бразильца. Некоторые букмекерские конторы приостановили прием ставок на исход встречи еще до ее начала.
"TIU была проинформирована о проблемах, связанных с букмекерскими ставками во время игры. TIU проведет проверку, даст оценку и примет необходимые меры после получение от букмекерских контор сведений", - говорится в сообщении организации.
Турнир ATP в Уинстон-Сейлеме проходит с 20 по 26 августа. Он является последним перед Открытым чемпионатом США - четвертым в сезоне турнире серии Большого шлема.