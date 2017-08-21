Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организация по борьбе с договорными матчами в теннисе проверит игру Долгополов - Монтейро

Спорт
21 августа, 17:20 UTC+3 ТАСС

Встреча прошла 20 августа, Долгополов проиграл Монтейро со счетом 3:6, 3:6

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Долгополов

Александр Долгополов

© EPA/ADAM IHSE

ТАСС, 21 августа. Организация, ведущая работу по противодействию договорным матчам в теннисе, - Tennis Integrity Unit (TIU) - проведет проверку матча первого круга турнира в американском Уинстон-Сейлеме между украинцем Александром Долгополовым и бразильцем Тьяго Монтейро. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Встреча прошла 20 августа, Долгополов проиграл Монтейро со счетом 3:6, 3:6.

Украинский спортсмен, занимающий 63-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), считался явным фаворитом матча с бразильцем (114-е место в рейтинге). Шансы на победу Монтейро оценивались с коэффициентом 3 к 1 до начала матча, однако затем ситуация изменилась на противоположную, что, как отмечает издание, может свидетельствовать о подозрительно большом количестве ставок на победу бразильца. Некоторые букмекерские конторы приостановили прием ставок на исход встречи еще до ее начала.

"TIU была проинформирована о проблемах, связанных с букмекерскими ставками во время игры. TIU проведет проверку, даст оценку и примет необходимые меры после получение от букмекерских контор сведений", - говорится в сообщении организации.

Турнир ATP в Уинстон-Сейлеме проходит с 20 по 26 августа. Он является последним перед Открытым чемпионатом США - четвертым в сезоне турнире серии Большого шлема.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
2
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
3
Площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла до 10 тыс. кв. м
4
СМИ: задержан устроитель теракта в Барселоне
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
7
Выдача виз США для граждан России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама