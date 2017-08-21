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Тренер: ЧМ в Бирмингеме станет для легкоатлетки Ласицкене главным стартом зимнего сезона

Спорт
21 августа, 17:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменке также предстоит выступить в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница двух золотых медалей летних чемпионатов мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) не будет пропускать зимний сезон, а мировое первенство в помещениях, которое пройдет в начале марта 2018 года в британском Бирмингеме, станет для нее главным стартом в первом полугодии. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Мы планируем выступать в ближайшем зимнем сезоне, он станет важной частью подготовки к лету, - заметил Габрилян. - Чемпионат мира в Бирмингеме будет основным стартом для Маши в первой половине следующего года, и к этому турниру мы будем очень серьезно готовиться".

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"Если говорить о будущем, то в каждом сезоне мы работаем с прицелом на следующий. Набираемся опыта, работаем над ошибками, и с этим накопленным багажом переходим в следующий год", - сообщил собеседник агентства.

Ласицкене 1 сентября предстоит выступить в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. "Я очень хочу, чтобы Маша там подтвердила закономерность своего лидерства в мире. Задачу занять первое место на мировом первенстве в Лондоне она выполнила, теперь ей предстоит сделать еще один очень важный шаг - показать высокий результат в финале "Бриллиантовой лиги". И поэтому сейчас мы очень серьезно работаем на тренировках", - подчеркнул тренер.

Через два дня после окончания победного для спортсменки чемпионата мира Ласицкене приняла участие в Мемориале Камилы Сколимовской, который проходил в Варшаве, и заняла там первое место. Это победа стала для россиянки 17-й подряд в летнем сезоне. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, она преодолела планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории турнира.

"Мне бы очень хотелось поблагодарить всех наших болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали на протяжении всего этого сезона. В победах Маши есть и их заслуга. Хочу сказать также спасибо тем людям, кто организовал мою поездку на чемпионат мира в Лондон. Я очень счастливый человек, потому что у меня есть такая замечательная спортсменка как Мария, спасибо ей за все", - подытожил Габрилян.

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