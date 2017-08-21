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Скрынник: Иркутск сможет принять ЧМ-2020 по бенди, если даст гарантии строительства арены

Спорт
21 августа, 18:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В понедельник ФХМР объявила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска в другой город

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Борис Скрынник

Борис Скрынник

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Иркутск сможет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, если будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) и глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.

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В понедельник ФХМР объявила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска в другой город. Решение связано с задержкой введения в строй крытой ледовой арены "Байкал".

"Завтра будет направлено еще одно письмо в адрес губернатора Иркутской области с просьбой предоставить гарантии того, что в 2020 году стадион будет построен. Если гарантии будут получены, то, скорее всего, это (проведение чемпионата мира в Иркутске) будет 2020 год", - сказал Скрынник.

"Сейчас у ФИБ нет гарантий, что в 2019 году арена будет готова, в то время как основная цель проведения чемпионата мира в Иркутске - ее строительство, под это и давалось право проведения турнира. Но работы по строительству фактически еще не начались, не выдан даже проект", - сказал Скрынник.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года пройдет в России и Китае. Хабаровск примет матчи группы А, в которую входят восемь сильнейших сборных, а Харбин - группы В, в которую входят все остальные. Игры группы А пройдут с 29 января по 4 февраля.

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