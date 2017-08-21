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Клишина станет почетным гостем Тверского марафона

Спорт
21 августа, 18:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Марафон в этом году пройдет 3 сентября

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Дарья Клишина

Дарья Клишина

©  EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница серебряной медали чемпионата мира - 2017 в прыжках в длину Дарья Клишина сразу после выступления в финале "Бриллиантовой лиги" намерена вернуться домой, чтобы побывать на Тверском марафоне, в котором примут участие дети ее двоюродных братьев. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Традиционный Тверской марафон в этом году пройдет 3 сентября.

"Я получила приглашение от организаторов Тверского марафона, но в самом забеге я участвовать, наверно, не буду, - заметила Клишина. - Все-таки такую дистанцию мне будет бежать тяжеловато. Но в качестве гостя я обязательно буду там присутствовать. Дети моих двоюродных братьев примут участие в забеге, а я буду их горячо поддерживать".

1 сентября Клишина примет участие в финале "Бриллиантовой лиги", который пройдет в Брюсселе.

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