Клишина станет почетным гостем Тверского марафона

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МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница серебряной медали чемпионата мира - 2017 в прыжках в длину Дарья Клишина сразу после выступления в финале "Бриллиантовой лиги" намерена вернуться домой, чтобы побывать на Тверском марафоне, в котором примут участие дети ее двоюродных братьев. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
Традиционный Тверской марафон в этом году пройдет 3 сентября.
"Я получила приглашение от организаторов Тверского марафона, но в самом забеге я участвовать, наверно, не буду, - заметила Клишина. - Все-таки такую дистанцию мне будет бежать тяжеловато. Но в качестве гостя я обязательно буду там присутствовать. Дети моих двоюродных братьев примут участие в забеге, а я буду их горячо поддерживать".
1 сентября Клишина примет участие в финале "Бриллиантовой лиги", который пройдет в Брюсселе.