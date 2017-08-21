Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спортсмены из Санкт-Петербурга получат по 5 млн рублей за золото ОИ-2018

Спорт
21 августа, 18:31 UTC+3 ТАСС

За серебряные медали спортсмены из Санкт-Петербурга получат по 2,5 млн рублей, за бронзовые - 1,5 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Спортсмены из Санкт-Петербурга за золотые медали в индивидуальных или командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане получат по 5 млн рублей. Об этом говорится в документе с утвержденными размерами денежных вознаграждений для спортсменов-участников Игр-2018 из Санкт-Петербурга, размещенном на официальном сайте администрации города.

За серебряные медали спортсмены из Санкт-Петербурга получат по 2,5 млн рублей, за бронзовые - 1,5 млн. Кроме того, предусмотрены призовые для тех, кому не удалось завоевать наград: за четвертое место - 600 тысяч рублей, пятое - 400 тысяч, шестое - 300 тысяч. Спортсмены, занявшие ниже шестого места, получат по 50 тысяч рублей.

На Играх в Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016) размер призовых был таким же.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
6
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублей
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама