Юрист М'Вила: решение о снятии запрета с "Динамо" не соответствует регламенту РФС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), приняв решение о снятии с московского "Динамо" запрета на регистрацию новых игроков, не имела для этого оснований в регламенте. Об этом ТАСС заявил Михаил Прокопец - юрист французского футболиста казанского "Рубина" Янна М'Вила.

М'Вила обратился в палату по разрешению споров РФС, чтобы "Динамо" выплатило ему задолженность - по данным ТАСС, игрок рассчитывает получить от клуба €360 тысяч. Поначалу палата удовлетворила заявление футболиста, наложив на "Динамо" запрет на регистрацию новых футболистов. Однако 18 августа запрет был снят и заменен на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения.

"Мы, как представители игрока, вынуждены с сожалением констатировать, что палата по разрешению споров не справилась с тем ажиотажем, который поднялся вокруг этого дела. На наш взгляд, принятое решение, помимо того, что оно никаким образом не соответствует регламенту, несет вред как для футболистов, так и для клубов. Фактически данным решением палата говорит футболистам и клубам - идите разрешать свои споры куда угодно, только не в РФС: в полицию, суды общей юрисдикции, арбитражи, подворотни, но не в РФС", - сказал Прокопец.

"Запрет на регистрацию новых футболистов был единственной мерой, позволявшей игрокам получить свои деньги - пускай через полгода или даже через год, но клубы выплачивали долги. Теперь же, когда в конце трансферного окна в угоду одного из клубов РФПЛ решение палаты было изменено без каких-либо серьезных оснований, у футболистов может не остаться рычагов, при помощи которых им будут отдавать долги", - отметил юрист.

"Футболисты пострадают от такого решения"

"На мой взгляд, эта ситуация должна в первую очередь заинтересовать профсоюзы, - сказал Прокопец. - Ведь именно футболисты пострадают от такого решения. А футбольные клубы, у которых нет ресурсов, чтобы убедить палату по разрешению споров поменять решение, должны быть обеспокоены, так как среди них появился клуб, который равнее других".

По словам Прокопца, М'Вила готов обращаться в другие судебные инстанции, чтобы отстоять свою правоту. "Футболист, в отношении которого было вынесено такое решение, известен во всем мире. Если палата по разрешению споров не хочет исполнять свои решения, то игрок будет вынужден использовать все возможные меры для защиты своих интересов. В первую очередь, это повредит международной репутации РФС", - сказал собеседник ТАСС.

"Вынося подобные решения, палата не понимает, что споры будут продолжать возникать, это естественный процесс, но решаться они будут уже не в РФС. Авторитет палаты по разрешению споров этим решением был уничтожен. Кажется, РФС самим не ловко за это решение - на официальном сайте РФС опубликованы все решения за пятницу, кроме этого", - резюмировал Прокопец.

Палата считает, что решение правомерно

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов после заседания, на котором была заменена санкция "Динамо", сказал, что решение было принято по аналогии с процессуальным кодексом. Он пояснил, что по окончании разбирательств по "делу М'Вила" указанная сумма будет перечислена футболисту, либо возвращена клубу. Березов отметил, что, по мнению палаты, такое решение в сложившейся ситуации наиболее справедливо, так как футбольная составляющая в этом случае "страдать не должна".

В понедельник председатель палаты по разрешению споров РФС на просьбу прокомментировать позицию представителей М'Вила ответил: "Я уже давал комментарий по этому вопросу и считаю его исчерпывающим. По аналогии с гражданско- процессуальным кодексом мы применили замену обеспечительной меры. Считаем, что все правомерно".

О "деле М'Вила"

М'Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с казанским "Рубином". Часть сезона-2014/15 полузащитник провел в аренде в итальянском "Интере", а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, достиг договоренности о переходе в "Динамо". С основным составом бело-голубых М'Вила, будучи игроком "Рубина", тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В сезоне-2015/16 он был арендован у "Рубина" английским "Сандерлендом".

В июне 2016 года М'Вила, до этого подавший жалобу в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА), и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из- за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо", в результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако 18 августа, как было отмечено выше, она была заменена на другую санкцию. В тот же день Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", которому принадлежит контрольный пакет акций ФК "Динамо", подало иск в отношении в отношении М'Вила, оспорив мировое соглашение. Как ТАСС заявили в пресс-службе ВФСО "Динамо", общество считает, что данное соглашение ущемляет интересы ФК "Динамо".