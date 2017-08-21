Футболист "Спартака" Тимофеев будет прооперирован 25 августа в Риме

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ТАСС, 21 августа. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Артем Тимофеев будет прооперирован 25 августа в Риме. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Тимофеев получил травму 9 августа в первом тайме домашнего матча против тульского "Арсенала". У 23-летнего полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.
Следующий матч "Спартак" проведет 27 августа на выезде против "СКА-Хабаровска".