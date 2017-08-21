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Футболист "Спартака" Тимофеев будет прооперирован 25 августа в Риме

Спорт
21 августа, 19:56 UTC+3 ТАСС

У 23-летнего полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена

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Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Артем Тимофеев будет прооперирован 25 августа в Риме. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Тимофеев получил травму 9 августа в первом тайме домашнего матча против тульского "Арсенала". У 23-летнего полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.

Следующий матч "Спартак" проведет 27 августа на выезде против "СКА-Хабаровска".

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