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Будогосский: квалификация позволяет арбитрам Левникову и Турбину продолжать работу в РФПЛ

Спорт
21 августа, 20:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам главы департамента судейства РФС, минимального и максимального количества матчей более низкого ранга, которые должны провести арбитры, допустившие ошибки, - нет

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Андрей Будогосский

Андрей Будогосский

© ТАСС/ Евгений Волчков, архив

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Уровень квалификация арбитров Кирилла Левникова и Евгения Турбина, хорошо отработавших в матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), позволяет им продолжать обслуживать игры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Левников и Турбин за низкие оценки по итогам матчей РФПЛ в августе были временно переведены в ФНЛ.

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На вопрос, будут ли Левников и Турбин еще работать на играх РФПЛ, Будогосский ответил: "Почему нет? И Левников, и Турбин опять-таки пропустили в соответствии с нашими нормативными документами определенное количество туров по высшей рекомендации в премьер-лиге, хорошо отработали на соревнованиях ФНЛ. На наш взгляд, квалификация вполне позволяет этим рефери продолжать работу и получать назначения в категории "Про", где они изначально утверждены".

При этом работы на матчах РФПЛ судьи Виталия Мешкова в ближайшее время не ожидается. "С Мешковым, к сожалению, сложнее. Я беседовал с ним на днях. Он еще до конца не восстановился после травмы и продолжает курс реабилитации", - отметил глава департамента судейства и инспектирования РФС.

"Не может быть наказания без закона"

По словам Будогосского, минимального и максимального количества матчей более низкого ранга, которые должны провести арбитры, допустившие ошибки, - нет. "И такого норматива не может быть. Порой достаточно одной игры на соревнованиях ФНЛ, где сегодня на поле идет бескомпромиссная борьба и нет проходных матчей, чтобы судья мог подтвердить свой класс и вновь получить право работать на более высоком уровне", - сказал он.

На вопрос, какое количество туров по высшей рекомендации должны пропускать судьи в случае совершения ошибок, Будогосский ответил: "Ошибка ошибке рознь и это учитывают наши нормативные документы. Где-то это один тур, где-то несколько больше. Но думаю, что вопрос не в количестве туров, на число которых снижается загрузка судье - подчеркну - по его высшей рекомендации. Важен профессиональный самоанализ о причинах ошибки, который обязан сделать судья, входящий в рекомендательный список, в случае ее совершения".

"И департамент, и судейский комитет в индивидуальном порядке рассматривают работу каждого судьи, входящего в высшую группу арбитров, в том числе, когда он проводит матчи в другой категории", - отметил глава департамента судейства и инспектирования РФС.

Как сообщил Будогосский, продолжительность работы судьи на другом уровне ориентирована на определенное количество пропущенных туров по высшей рекомендации в соответствии с документами. "Это тот установленный минимальный уровень, который не может нарушаться", - сказал он.

"Есть замечательная латинская истина "не может быть наказания без закона". Закон принят и мы его обязаны выполнять, что и делаем", - добавил Будогосский.

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