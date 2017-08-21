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Будогосский: РФС не имеет оснований корректировать число назначений Еськова и Вилкова

Спорт
21 августа, 20:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза заявил, что в ведомстве не наказывают судей

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Арбитр Алексей Еськов (слева)

Арбитр Алексей Еськов (слева)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) не имеет оснований для корректировки количества назначений на матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) арбитров Алексея Еськова и Михаила Вилкова. Об этом ТАСС сообщил глава департамента Андрей Будогосский.

Решения Еськова в матче чемпионата РФПЛ "Спартак" - "Локомотив" (3:4, 19 августа) и Вилкова в игре "Ростов" - "Краснодар" (0:0, 20 августа) вызвали широкую дискуссию.

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"Прежде всего, я хотел бы процитировать фрагмент нового издания правил игры Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) на 2017-2018 годов: "<...> многие ситуации субъективны, а судьи - это люди (и таким образом делают ошибки), то некоторые решения будут неизбежно вызывать разговоры и обсуждения. Для некоторых людей эти споры есть часть удовольствия и привлекательности игры, но - правильное решение или нет - "дух" игры требует, чтобы судейские решения всегда уважались". Впервые подобная сентенция содержится в тексте правил игры и это неслучайно. Это очень важная позиция ИФАБ и ФИФА, которая акцентирует внимание всего футбольного сообщества на уважении к решениям арбитров", - сказал Будогосский.

"Лично я не вижу оснований в чем-либо упрекать Еськова и Вилкова, если говорить о принятых ими решениях по дисциплинарным санкциям. Но это мое мнение, которое я уже высказывал и остаюсь при нем. У нас пока нет оснований каким-либо образом корректировать количество назначений Еськову и Вилкову. Кстати, первый из них в самые ближайшие дни вместе со своими коллегами Сергеем Карасевым и Владиславом Безбородовым будет работать на матчах Лиги Европы", - отметил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.

"Вполне ожидаемо назначение на соревнования чемпионата России других судей, в том числе и Вилкова. Этим занимаются соответствующие специалисты департамента", - добавил Будогосский.

"Не вижу проблем в дальнейшей судьбе Федотова"

Низкую оценку за матч "Зенит" - "Ахмат" (4:0, 13 августа) получил арбитр Игорь Федотов. На вопрос, что ждет рефери в дальнейшем, Будогосский ответил: "Не вижу никаких проблем в его судьбе. Он действительно допустил ряд ошибок в матче "Зенит" - "Ахмат" в сторону той и другой команды, что было официально зафиксировано решением Контрольно- квалификационной комиссией РФС, являющейся, еще раз подчеркну это, независимым органом, утверждаемым решением исполкома или бюро исполкома РФС".

"На этом основании в соответствии с действующими нормативными документами департамента и Судейского комитета РФС он должен будет временно поработать на соревнованиях ФНЛ, которые, кстати говоря, являются для нас столь же значимыми и ответственными. Подчеркну - это не ссылка арбитра. Это в определенной степени возможность проанализировать и переосмыслить допущенные ошибки, на практике реализовать сделанные выводы, чтобы достойно вновь приступить к работе на высшем уровне", - сказал глава департамента судейства и инспектирования РФС.

"Хотел бы особо отметить - мы не наказываем судей, не отстраняем их от возможности выходить на поле со свистком, не создаем предпосылок для утраты ими навыков арбитража. Мы регулируем даже не количество, а уровень назначений, что является принципиально важным", - констатировал Будогосский.

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