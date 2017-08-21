Присутствующий на матче КХЛ СКА - ЦСКА Манчини хочет и в дальнейшем приходить на хоккей

Турецкий борец греко-римского стиля Башар стал чемпионом мира в весе до 85 кгСпорт 21 августа, 22:50
Никитин: ЦСКА не хватило опыта в матче за Кубок открытия КХЛ против СКАСпорт 21 августа, 22:47
Ковальчук: жара на улице пока сказывается на игре хоккеистов СКАСпорт 21 августа, 22:36
Получивший травму арбитр матча СКА - ЦСКА пропустит минимум две неделиСпорт 21 августа, 22:27
Порошенко реорганизовал СБУ в Донецкой и Луганской областяхМеждународная панорама 21 августа, 22:19
"Ахмат" потерпел четвертое поражение подряд в РФПЛ, проиграв "Арсеналу"Спорт 21 августа, 22:05
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛСпорт 21 августа, 22:00
Режим ЧС введен на всей территории Ростовской областиПроисшествия 21 августа, 22:00
Российский борец греко-римского стиля Чехиркин завоевал серебро ЧМ в весе до 75 кгСпорт 21 августа, 21:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини, пришедший на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, хотел бы посещать хоккейные игры и в дальнейшем. Об этом он рассказал ТАСС.
Манчини пришел на хоккей вместе с тренером "Зенита" Анатолием Тимощуком, а также аргентинскими игроками команды Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Матиасом Краневиттером и Эмануэлем Маммана.
"Это невероятный, фантастический спорт. Я впервые здесь. Тимо [Тимощук] объяснил мне правила игры. Собираюсь прийти на хоккей еще раз", - сказал итальянский специалист.
В матче Кубка открытия КХЛ идет третий период. СКА выигрывает у ЦСКА со счетом 4:2.