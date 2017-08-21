Присутствующий на матче КХЛ СКА - ЦСКА Манчини хочет и в дальнейшем приходить на хоккей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини, пришедший на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, хотел бы посещать хоккейные игры и в дальнейшем. Об этом он рассказал ТАСС.

Манчини пришел на хоккей вместе с тренером "Зенита" Анатолием Тимощуком, а также аргентинскими игроками команды Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Матиасом Краневиттером и Эмануэлем Маммана.

"Это невероятный, фантастический спорт. Я впервые здесь. Тимо [Тимощук] объяснил мне правила игры. Собираюсь прийти на хоккей еще раз", - сказал итальянский специалист.

В матче Кубка открытия КХЛ идет третий период. СКА выигрывает у ЦСКА со счетом 4:2.