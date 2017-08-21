СМИ: дортмундская "Боруссия" готова продать Дембеле "Барселоне" за €150 млн

ТАСС, 21 августа. Дортмундский футбольный клуб "Боруссия" согласен продать нападающего Усмана Дембеле "Барселоне" за €150 млн. Об этом сообщает газета Marca.

По данным издания, испанский клуб готов предложить за 20-летнего нападающего €130 млн, однако немецкий клуб не согласен на эту сумму. Трансфер должен быть совершен до 27 августа, позже "Боруссия" отказывается отпускать Дембеле.

3 августа "Барселона" получила €222 млн, после того как нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел в ПСЖ.

В прошедшем сезоне Дембеле провел 49 матчей, в которых забил 10 мячей.