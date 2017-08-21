Ковальчук: жара на улице пока сказывается на игре хоккеистов СКА

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Жаркая летняя погода пока что сказывается на игре хоккеистов санкт- петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Илья Ковальчук.
В понедельник СКА на своей площадке победил московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Ковальчук стал автором одной из шайб.
"Хороший матч получился, да еще и летом. Качество льда, конечно, хромало, но все старались выложиться. Достойно сыграли перед своими болельщиками и добавили еще один трофей в историю СКА, которого у нас еще не было", - сказал Ковальчук.
"Мы с каждой игрой добавляем, у нас была тяжелая предсезонка, на улице жарко, это все сказывается", - добавил он.
В следующем матче СКА 23 августа дома сыграет со "Слованом".