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Ковальчук: жара на улице пока сказывается на игре хоккеистов СКА

Спорт
21 августа, 22:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, августа. /ТАСС

В понедельник СКА победил ЦСКА со счетом 4:2 в матче за Кубок открытия

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Форвард СКА Илья Ковальчук (на переднем плане)

Форвард СКА Илья Ковальчук (на переднем плане)

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Жаркая летняя погода пока что сказывается на игре хоккеистов санкт- петербургского СКА. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Илья Ковальчук.

В понедельник СКА на своей площадке победил московский ЦСКА со счетом 4:2 в матче за Кубок открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Ковальчук стал автором одной из шайб.

"Хороший матч получился, да еще и летом. Качество льда, конечно, хромало, но все старались выложиться. Достойно сыграли перед своими болельщиками и добавили еще один трофей в историю СКА, которого у нас еще не было", - сказал Ковальчук.

"Мы с каждой игрой добавляем, у нас была тяжелая предсезонка, на улице жарко, это все сказывается", - добавил он.

В следующем матче СКА 23 августа дома сыграет со "Слованом".

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