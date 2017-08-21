Турецкий борец греко-римского стиля Башар стал чемпионом мира в весе до 85 кг

ТАСС, 21 августа. Турок Метехан Башар завоевал золото чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале Башар победил немца Дениса Кудлу со счетом 2:1. Бронзовыми призерами стали Хусейн Ахмад Нури из Ирана и Роберти Коблиашвили из Грузии. В поединке за третье место Коблиашвили должен был встретиться с россиянином Давитом Чакветадзе, однако российский борец снялся с соревнований из-за полученной в полуфинале травмы.

Башар является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года.

В медальном зачете лидирует сборная Германии, в активе которой одно золото и одно серебро. Второе место делят сборные Армении, Сербии и Турции (у всех по одному золоту). Следом идет сборная России с двумя серебряными наградами.

Чемпионат мира завершится 26 августа.