Сборная России победила команду Аргентины в матче молодежного ЧМ по волейболу

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ТАСС, 21 августа. Сборная России одержала победу над командой Аргентины в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет, который проходит в Каире.
Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу россиян. Сборная Аргентины стала первой командой на турнире, которой удалось выиграть у россиян хотя бы один сет.
Сборная России лидирует в группе B с 12 очками, где также выступают команды Алжира, Аргентины, Китая, Ирана и Турции. В плей-офф выходят две лучшие команды. Следующий матч россияне проведут 23 августа против иранских волейболистов.
На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.
Молодежный чемпионат мира по волейболу завершится 25 августа.