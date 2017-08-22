"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 21 августа. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 1:1 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

В составе гостей мяч забил Уэйн Руни (35-я минута), у хозяев отличился Рахим Стерлинг (82). На 44-й минуте защитник манкунианцев Кайл Уокер получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 88-й минуте полузащитник "Эвертона" Морган Шнайдерлин также был удален за второе предупреждение.

Гол стал для Руни 200-м в высшем дивизионе чемпионата страны, он занимает второе место по количеству мячей в истории турнира. Первое место занимает бывший нападающий "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер (260 голов). Свой 50-й и 150-й голы в чемпионате Руни также забил в матчах против "Манчестер Сити".

В следующем туре "Манчестер Сити" 26 августа сыграет в гостях с "Борнмутом", днем позже "Эвертон" проведет гостевую встречу с действующим чемпионом Англии "Челси".