"Эйбар" победил "Малагу" в заключительном матче первого тура чемпионата Испании по футболу

Белорусская теннисистка Азаренко снялась с Открытого чемпионата СШАСпорт 22 августа, 1:50
День флага в России: квесты, автопробеги и битва красками в цветах триколораОбщество 22 августа, 1:13
СМИ: один человек погиб при землетрясении на острове ИскьяПроисшествия 22 августа, 0:18
Лесун возглавил сборную России на чемпионате мира по современному пятиборьюСпорт 22 августа, 0:17
Пламя и ветер: пожар в центре Ростова-на-Дону оставил сотни людей без жильяПроисшествия 22 августа, 0:16
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Эвертоном" в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 22 августа, 0:03
Ситуация вокруг ЖК "Царицыно": инвестор арестован, но дольщики получат квартирыЭкономика и бизнес 21 августа, 23:48
Полиция возбудила дело в связи с пожаром в Ростове-на-ДонуПроисшествия 21 августа, 23:26
Знарок: победа в Кубке открытия КХЛ придала СКА большой психологический импульсСпорт 21 августа, 22:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 августа. "Эйбар" обыграл "Малагу" со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
Мяч на 57-й минуте забил Шарлес.
В другом матче первого тура в понедельник "Леванте" на своем поле обыграл "Вильярреал" - 3:1.
Второй тур чемпионата Испании стартует 25 августа матчем "Реал Сосьедад" - "Вильярреал".