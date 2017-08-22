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"Эйбар" победил "Малагу" в заключительном матче первого тура чемпионата Испании по футболу

Спорт
22 августа, 0:56 UTC+3 ТАСС

Также в понедельник "Леванте" обыграл "Вильярреал"

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ТАСС, 22 августа. "Эйбар" обыграл "Малагу" со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Мяч на 57-й минуте забил Шарлес.

В другом матче первого тура в понедельник "Леванте" на своем поле обыграл "Вильярреал" - 3:1.

Второй тур чемпионата Испании стартует 25 августа матчем "Реал Сосьедад" - "Вильярреал".

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