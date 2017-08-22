Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Нью-Хейвене

Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Нью-ХейвенеСпорт 22 августа, 3:13
Fox: Трамп дополнительно направит в Афганистан 4 тыс. военныхМеждународная панорама 22 августа, 2:12
СМИ: в США автомобиль сбил наблюдавших за солнечным затмениемПроисшествия 22 августа, 2:01
Глава МИД Украины предложил расследовать вероятную передачу ракетных технологий КНДРМеждународная панорама 22 августа, 1:56
Белорусская теннисистка Азаренко снялась с Открытого чемпионата СШАСпорт 22 августа, 1:50
Число погибших при землетрясении на острове Искья увеличилось до двухПроисшествия 22 августа, 1:45
WSJ: китайская Great Wall Motor планирует купить Jeep у Fiat ChryslerЭкономика и бизнес 22 августа, 1:26
День флага в России: квесты, автопробеги и битва красками в цветах триколораОбщество 22 августа, 1:13
Google назвал новую операционную систему в честь печенья OreoОбщество 22 августа, 1:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 августа. Россиянка Дарья Касаткина обыграла Барбору Стрыцову из Чехии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в американском Нью-Хейвене (призовой фонд - $711 тыс.).
20-летняя россиянка победила соперницу, "посеянную" на турнире под седьмым номером, со счетом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча между голландкой Кики Бертенс и бельгийкой Элисе Мертенс.
Ранее победу в первом круге турнира одержала Анастасия Павлюченкова (6), она обыграла американку Кристину Макхэйл - 3:6, 6:2, 6:4.
Турнир в Нью-Хейвене завершится 27 августа.