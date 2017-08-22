Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Нью-Хейвене

ТАСС, 22 августа. Россиянка Дарья Касаткина обыграла Барбору Стрыцову из Чехии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в американском Нью-Хейвене (призовой фонд - $711 тыс.).

20-летняя россиянка победила соперницу, "посеянную" на турнире под седьмым номером, со счетом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча между голландкой Кики Бертенс и бельгийкой Элисе Мертенс.

Ранее победу в первом круге турнира одержала Анастасия Павлюченкова (6), она обыграла американку Кристину Макхэйл - 3:6, 6:2, 6:4.

Турнир в Нью-Хейвене завершится 27 августа.