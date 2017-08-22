СМИ: бывший футболист ЦСКА Тошич может перейти в немецкий "Гамбург"

ТАСС, 22 августа. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в немецком "Гамбурге". Об этом сообщает сербский портал Vesti-Online.

По данным интернет-ресурса, "Гамбург" ищет замену получившему тяжелую травму Николаю Мюллеру, и 30-летний серб подходит для этой роли. Тошич после ухода из ЦСКА в начале июля стал свободным агентом.

У Тошича есть опыт выступления в немецком чемпионате - в 2010 году он играл на правах аренды за "Кельн".

Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и двукратным обладателем Кубка (2010/11, 2012/13) и Суперкубка России (2013, 2014). Футболист выступал за сербские "Пролетер" (2004-2006), "Банат" (2006-2007), "Партизан" (2007-2009), английский "Манчестер Юнайтед" (2009-2010).