СМИ: "Барселона" отказалась от покупки футболиста "Ливерпуля" Коутиньо

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ТАСС, 22 августа. Испанская "Барселона" больше не будет делать предложений английскому "Ливерпулю" по покупке футболиста Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.
По данным газеты, каталонский клуб дважды увеличивал предложение по 25-летнему бразильцу, последнее составило 118 млн фунтов, однако "Ливерпуль" каждый раз отвечал отказом.
Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. Полузащитник не принимал участие в первых двух матчах команды в чемпионате Англии из-за травмы спины. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл в 27 играх и отметился семью голами.