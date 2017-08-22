СМИ: "Барселона" отказалась от покупки футболиста "Ливерпуля" Коутиньо

ТАСС, 22 августа. Испанская "Барселона" больше не будет делать предложений английскому "Ливерпулю" по покупке футболиста Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

По данным газеты, каталонский клуб дважды увеличивал предложение по 25-летнему бразильцу, последнее составило 118 млн фунтов, однако "Ливерпуль" каждый раз отвечал отказом.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. Полузащитник не принимал участие в первых двух матчах команды в чемпионате Англии из-за травмы спины. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл в 27 играх и отметился семью голами.