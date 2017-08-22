Российские ватерполистки обеспечили себе место в четвертьфинале Универсиады

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ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по водному поло победила команду Новой Зеландии и обеспечила себе место в четвертьфинале Универсиады, которая проходит в Тайбэе.
Встреча третьего тура группового этапа завершилась со счетом 23:3 в пользу россиянок.
В следующем матче россиянки встретятся с командой Венгрии, новозеландки сыграют с британками. Обе встречи пройдут 24 августа. В турнирной таблице группы A сборная России набрала шесть очков в трех матчах и гарантировала себе участие в четвертьфинале турнира.
В женском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в женском водном поло состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.