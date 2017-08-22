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Перед сборной России по боксу поставлена задача занять второе-третье место на ЧМ

Спорт
22 августа, 9:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Российские боксеры на турнире в Гамбурге рассчитывают завоевать три золотые медали

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Сборная России по боксу перед вылетом на чемпионат мира в Гамбург

Сборная России по боксу перед вылетом на чемпионат мира в Гамбург

© Андрей Карташов/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по боксу рассчитывает завоевать три золотые медали и занять второе или третье место в общекомандном зачете на чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Во вторник сборная России отправилась из Шереметьево на чемпионат мира. Турнир пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 2 сентября.

"Сборная находится в очень хорошем физическом состоянии. На чемпионат едем в позитивном настроении, - сказал Кремлев. - Задача сборной - занять второе или третье общекомандное место. Три золотые медали завоевать реально".

Сборную России на чемпионате мира представят девять спортсменов. В их числе - действующий чемпион мира, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг), бронзовый призер Игр-2016 Виталий Дунайцев (64).

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