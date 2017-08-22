Все билеты на матч квалификации Лиги Европы "Зенит" - "Утрехт" проданы

ТАСС, 22 августа. Все билеты на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между российским "Зенитом" и голландским "Утрехтом" проданы. Об этом сообщается на официальном сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

Встреча пройдет 24 августа на стадионе "Санкт-Петербург", вместимость которого составляет 68 тыс. зрителей. Рекорд посещаемости арены был зафиксирован во время финального матча Кубка конфедераций 2017 года, на который пришли 57268 человек.

Рекорд посещаемости домашних матчей "Зенита" в российской истории был установлен на матче чемпионата страны против московского "Спартака" (5:1) 6 августа этого года - 53359 человек. Больше, чем на матче со "Спартаком", в последний раз на домашней игре "Зенита" собиралось в 1988 году, тогда встречу чемпионата СССР с киевским "Динамо" посетила 61 тыс. зрителей.

Первый матч квалификации Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом" завершился победой голландской команды со счетом 1:0.