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Тищенко: боксеры сборной РФ будут стремиться к победе на ЧМ не ради машин, а ради страны

Спорт
22 августа, 9:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Федерация бокса России подарит автомобили премиум-класса спортсменам национальной команды, которые завоюют золотую медаль на чемпионате мира

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Евгений Тищенко

Евгений Тищенко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Боксеры сборной России будут стремиться к победе на чемпионате мира не ради автомобилей, которые обещала федерация, а ради чести страны. Такое мнение ТАСС высказал действующий чемпион мира, олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 91 кг Евгений Тищеко.

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Во вторник сборная России отправилась из Шереметьево на чемпионат мира. Турнир пройдет в немецком Гамбурге с 25 августа по 2 сентября. Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подарит автомобили премиум-класса спортсменам национальной команды, которые завоюют золотую медаль на чемпионате мира.

"К чемпионату мира мы готовы, и очень хочется порадовать страну, наших болельщиков, - сказал Тищенко. - Не так давно узнал, что за золото подарят автомобиль, но об этом никто даже не думает. Мы едем побеждать не ради машин, а за честь России. Чтобы страна гордилась нами".

Россию на чемпионате мира представят девять спортсменов. Боксеры завоевали семь лицензий на турнир по итогам чемпионата Европы в Харькове: Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). В весовой категории до 52 кг выступит Тамир Галанов, в Харькове он проиграл болгарскому боксеру в 1/8 финала, но получил лицензию от Европейской конфедерации бокса (EUBC). Также индивидуальную лицензию на участие в чемпионате мира получил бронзовый призер Олимпийских игр - 2016 Виталий Дунайцев (до 64 кг).

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