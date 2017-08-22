Российские волейболисты победили команду Румынии в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 22 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Румынии в матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.

Встреча группы С завершилась со счетом 3-1 в пользу россиян.

В следующем матче россияне встретятся с командой Чехии, румыны сыграют с командой Гонконга. Обе встречи пройдут 24 августа. В турнирной таблице группы С сборная России набрала девять очков в трех матчах и занимает первое место. Румыны идут на третьей строчке с тремя баллами.

В мужском волейбольном турнире на Универсиаде 22 сборные разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.