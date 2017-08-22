Российские волейболисты победили команду Румынии в матче группового этапа Универсиады

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ТАСС, 22 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Румынии в матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.
Встреча группы С завершилась со счетом 3-1 в пользу россиян.
В следующем матче россияне встретятся с командой Чехии, румыны сыграют с командой Гонконга. Обе встречи пройдут 24 августа. В турнирной таблице группы С сборная России набрала девять очков в трех матчах и занимает первое место. Румыны идут на третьей строчке с тремя баллами.
В мужском волейбольном турнире на Универсиаде 22 сборные разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.