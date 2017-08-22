Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские волейболисты победили команду Румынии в матче группового этапа Универсиады

Спорт
22 августа, 9:58 UTC+3 ТАСС

Матч закончился со счетом 3-1 в пользу россиян

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 августа. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Румынии в матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.

Встреча группы С завершилась со счетом 3-1 в пользу россиян.

В следующем матче россияне встретятся с командой Чехии, румыны сыграют с командой Гонконга. Обе встречи пройдут 24 августа. В турнирной таблице группы С сборная России набрала девять очков в трех матчах и занимает первое место. Румыны идут на третьей строчке с тремя баллами.

В мужском волейбольном турнире на Универсиаде 22 сборные разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничества
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
6
При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали почти 120 жилых домов
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама