Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вайсфельд: возможности "Салавата Юлаева" в сезоне КХЛ станут известны после 10-15 матчей

Спорт
22 августа, 10:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По мнению генерального менеджера клуба, ряд соперников "Салавата" по КХЛ остался на прежнем уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Салавата Юлаева"

Хоккеисты "Салавата Юлаева"

© Егор Алеев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Потенциал "Салавата Юлаева" в сезоне-2017/18 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет известен после 10-15 игр чемпионата. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд.

В нынешнее межсезонье в "Салават Юлаев" пришел новый главный тренер - финн Эркка Вестерлунд. Команда выиграла Кубок губернатора Нижегородской области и стала второй на Кубке Башкортостана.

Смотрите также
Александр Радулов

Насколько хорошо вы знаете историю Континентальной хоккейной лиги

"У нас была серьезная задача: определить, с кем мы будем начинать сезон, кто поедет в высшую лигу, кто - в Молодежную хоккейную лигу. Понятно, что у тренерского штаба другой подход к игре, - сказал Вайсфельд. - Как это проявится, будет известно через 10-15 игр. Мы надеемся на хорошее выступление".

По словам Вайсфельда, ряд команд, которые станут основными соперниками "Салавата Юлаева", находится на таком же уровне, что и раньше. "Единственное только, "Автомобилист" значительно усилился по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

Первый матч в предстоящем сезоне "Салават Юлаев" проведет 22 августа дома против "Адмирала" из Владивостока.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничества
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
6
При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали почти 120 жилых домов
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама