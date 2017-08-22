Вайсфельд: возможности "Салавата Юлаева" в сезоне КХЛ станут известны после 10-15 матчей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Потенциал "Салавата Юлаева" в сезоне-2017/18 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет известен после 10-15 игр чемпионата. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд.

В нынешнее межсезонье в "Салават Юлаев" пришел новый главный тренер - финн Эркка Вестерлунд. Команда выиграла Кубок губернатора Нижегородской области и стала второй на Кубке Башкортостана.

"У нас была серьезная задача: определить, с кем мы будем начинать сезон, кто поедет в высшую лигу, кто - в Молодежную хоккейную лигу. Понятно, что у тренерского штаба другой подход к игре, - сказал Вайсфельд. - Как это проявится, будет известно через 10-15 игр. Мы надеемся на хорошее выступление".

По словам Вайсфельда, ряд команд, которые станут основными соперниками "Салавата Юлаева", находится на таком же уровне, что и раньше. "Единственное только, "Автомобилист" значительно усилился по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

Первый матч в предстоящем сезоне "Салават Юлаев" проведет 22 августа дома против "Адмирала" из Владивостока.