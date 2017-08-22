ФВСР отправила документы на получение Перкинсом разрешения выступать за сборную России

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отправила в Международный союз велосипедистов (UCI) документы, необходимые для выдачи Шейну Перкинсу разрешения на выступление за сборную России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ. В понедельник велогонщик получил российский паспорт.

"Мы собрали все необходимые документы, перевели их и отправили сегодня утром", - сказал Кучерявый.

В случае положительного решения, Перкинс должен дебютировать за сборную России на чемпионате Европы, который пройдет в Берлине с 19 по 22 октября.

В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке. В минувшую субботу он стал чемпионом России в кейрине.