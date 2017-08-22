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ФВСР отправила документы на получение Перкинсом разрешения выступать за сборную России

Спорт
22 августа, 10:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В понедельник двукратный чемпион мира получил российский паспорт

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Шейн Перкинс (в центре)

Шейн Перкинс (в центре)

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) отправила в Международный союз велосипедистов (UCI) документы, необходимые для выдачи Шейну Перкинсу разрешения на выступление за сборную России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.

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На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ. В понедельник велогонщик получил российский паспорт.

"Мы собрали все необходимые документы, перевели их и отправили сегодня утром", - сказал Кучерявый.

В случае положительного решения, Перкинс должен дебютировать за сборную России на чемпионате Европы, который пройдет в Берлине с 19 по 22 октября.

В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке. В минувшую субботу он стал чемпионом России в кейрине.

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