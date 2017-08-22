Путин назвал триумфальным выступление прыгунов в воду Измайлова и Шлейхера на Универсиаде

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов Никиту Шлейхера и Романа Измайлова с золотыми медалями в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Универсиаде 2017 года в Тайбэе. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфальным выступлением. Вы убедительно доказали, что обладаете высоким уровнем мастерства, отточенной техникой и умением настроиться на результат. Принесли первую золотую медаль в копилку сборной России на XXIX Всемирной летней универсиаде. Молодцы!", - отметил Путин.

Президент пожелал спортсменам успехов на предстоящих стартах и новых побед.

Россияне набрали 411,99 очка по итогам пяти прыжков. Второе место заняли спортсмены из КНДР Хён Ир Мён и Ри Хён Дю (410,70). Бронзу выиграли южнокорейские прыгуны в воду У Харам и Ким Ён Нам (391,26).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко