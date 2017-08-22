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Путин назвал триумфальным выступление прыгунов в воду Измайлова и Шлейхера на Универсиаде

Спорт
22 августа, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Спортсмены заняли первое место, набрав по итогам пяти прыжков 411,99 очка

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов Никиту Шлейхера и Романа Измайлова с золотыми медалями в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Универсиаде 2017 года в Тайбэе. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфальным выступлением. Вы убедительно доказали, что обладаете высоким уровнем мастерства, отточенной техникой и умением настроиться на результат. Принесли первую золотую медаль в копилку сборной России на XXIX Всемирной летней универсиаде. Молодцы!", - отметил Путин.

Президент пожелал спортсменам успехов на предстоящих стартах и новых побед.

Россияне набрали 411,99 очка по итогам пяти прыжков. Второе место заняли спортсмены из КНДР Хён Ир Мён и Ри Хён Дю (410,70). Бронзу выиграли южнокорейские прыгуны в воду У Харам и Ким Ён Нам (391,26).

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
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Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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