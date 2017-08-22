Штангистка Туриева выиграла серебро на летней Универсиаде

ТАСС, 22 августа. Российская штангистка Тима Туриева завоевала серебряную медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 63 кг.

Россиянка по сумме двоеборья подняла 226 кг (102 кг в толчке и 124 кг в рывке). Первое место заняла представительница КНДР Сим Ун Рим (236 кг - 106 плюс 130). Бронзовым призером стала Чан Ньен Хсин из Тайбэя (223 кг - 97 плюс 126).

Еще одна российская спортсменка Надежда Ломова не вошла в итоговый рейтинг, подняв 90 кг в толчке, но не сумев выполнить ни одной попытки в рывке.

Эта медаль стала 18-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов три золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко