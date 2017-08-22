Российские баскетболистки победили команду Литвы в матче группового этапа Универсиады

ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Литвы во втором матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 59:52 в пользу россиянок.

Сборная России с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу. Литовские баскетболистки занимают третье место (1).

В следующем матче группового этапа россиянки сыграют с командой Австралии. Сборная Литвы встретится с аргентинскими баскетболистками. Оба матча состоятся в среду.

В женском баскетбольном турнире Универсиады 16 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 28 августа.

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко