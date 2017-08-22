Российские баскетболистки победили команду Литвы в матче группового этапа Универсиады

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ТАСС, 22 августа. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Литвы во втором матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.
Встреча группы D завершилась со счетом 59:52 в пользу россиянок.
Сборная России с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу. Литовские баскетболистки занимают третье место (1).
В следующем матче группового этапа россиянки сыграют с командой Австралии. Сборная Литвы встретится с аргентинскими баскетболистками. Оба матча состоятся в среду.
В женском баскетбольном турнире Универсиады 16 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал турнира пройдет 28 августа.
Универсиада завершится 30 августа.
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