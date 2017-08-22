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ФК "Кайрат" определится с будущим Аршавина по итогам сезона

Спорт
22 августа, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Казахстанский клуб не ведет переговоры, а обсудит вопрос продления контракта с 36-летним нападающим по окончании сезона

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Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

© ФК "Зенит"/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Казахстанский "Кайрат" обсудит вопрос продления контракта с 36-летним российским нападающим Андреем Аршавиным по окончании текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий.

"В данный момент мы не ведем переговоры о продлении контракта. У нас есть договоренность сесть и поговорить с Аршавиным по итогам сезона, тогда и определимся. Сезон в Казахстане заканчивается в конце ноября, времени осталось не так много, поэтому думаю, что скоро все станет известно", - сказал Калакуцкий.

"Все зависит от желания и здоровья самого Андрея. Он абсолютно точно не хочет отбывать номер, а хочет играть. Нужно понимать, что футбол - это тяжелый труд, нужно работать и много тренироваться. Игрок сам должен для себя решить, может ли он продолжать карьеру или нет", - добавил собеседник ТАСС.

В конце июля Аршавин получил травму бедра. Калакуцкий рассчитывает, что игрок вернется в строй в сентябре. "К сожалению, восстановление проходит гораздо медленнее, чем хотелось. У нас в субботу очередной матч чемпионата (против "Атырау" - прим. ТАСС), который он точно пропустит, дальше будет перерыв на игры сборных, после которого мы надеемся, что Андрей уже точно сможет сыграть", - сказал технический директор "Кайрата".

Аршавин выступал за санкт-петербургский "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. С 2009 по 2012 год являлся игроком английского "Арсенала". Первую часть сезона-2015/2016 провел в краснодарской "Кубани".

Он перешел в "Кайрат" в 2016 году. За команду из Алма- Аты Аршавин провел 53 матча в различных турнирах и забил 15 голов. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.

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