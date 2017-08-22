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Россиянка Челохсаева завоевала бронзу Универсиады в тхэквондо

Спорт
22 августа, 12:09 UTC+3 ТАСС

Эта медаль стала 19-й для сборной России на турнире

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ТАСС, 22 августа. Российская тхэквондистка Анисия Челохсаева завоевала бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 57 кг.

В полуфинале она уступила представительнице Турции Хатиче Кубра Ильгун - 4:5.

Эта медаль стала 19-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов три золотые, шесть серебряных и десять бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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