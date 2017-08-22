Россиянка Челохсаева завоевала бронзу Универсиады в тхэквондо

ТАСС, 22 августа. Российская тхэквондистка Анисия Челохсаева завоевала бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 57 кг.

В полуфинале она уступила представительнице Турции Хатиче Кубра Ильгун - 4:5.

Эта медаль стала 19-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов три золотые, шесть серебряных и десять бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко