Испанец Карлос дель Серро обслужит ответный матч ЛЕ между "Зенитом" и "Утрехтом"

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ТАСС, 22 августа. Испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро обслужит ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между российским "Зенитом" и голландским "Утрехтом". Об этом сообщает пресс- служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Ассистентами дель Серро назначены Абраам Альварес Кантон и Хуан Юсте, резервным судьей - Сантьяго Хайме.
Первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом" завершился победой голландской команды со счетом 1:0.
Ответная встреча пройдет 24 августа на стадионе "Санкт-Петербург". Пресс-служба "Зенита" сообщила, что все билеты на матч проданы.