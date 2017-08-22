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Правительство РФ выделит Минспорту 186,8 млн рублей на предоставление субсидий

Спорт
22 августа, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Cубсидии будут предоставляться на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - сохранение и развитие образования в области физической культуры и спорта

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Министерству спорта России 186,8 млн рублей на предоставление субсидий образовательным организациям высшего образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что субсидии будут предоставляться на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - сохранение и развитие образования в области физической культуры и спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы.

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