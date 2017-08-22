Российский штангист Яркин завоевал серебро на Универсиаде

ТАСС, 22 августа. Российский штангист Вячеслав Яркин завоевал серебряную медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 77 кг.

По результатам двоеборья россиянин поднял 330 кг (150 в толчке и 180 в рывке). Победителем соревнований стал представитель Казахстана Айдар Казов (331 кг - 145 и 186). Бронзовым призером стал канадец Алекс Бельмар (316 кг - 147 и 169).

Эта медаль стала 21-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов три золотые, семь серебряных и 11 бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко