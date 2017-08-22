Российский штангист Яркин завоевал серебро на Универсиаде

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ТАСС, 22 августа. Российский штангист Вячеслав Яркин завоевал серебряную медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 77 кг.
По результатам двоеборья россиянин поднял 330 кг (150 в толчке и 180 в рывке). Победителем соревнований стал представитель Казахстана Айдар Казов (331 кг - 145 и 186). Бронзовым призером стал канадец Алекс Бельмар (316 кг - 147 и 169).
Эта медаль стала 21-й для сборной России на Универсиаде, теперь в активе российских спортсменов три золотые, семь серебряных и 11 бронзовых наград.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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