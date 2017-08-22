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Лыжница Йохауг пропустит ОИ-2018 из-за увеличения срока дисквалификации

Спорт
22 августа, 13:01 UTC+3 ТАСС

В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев, после апелляции в CAS срок был увеличен до 18 месяцев

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Тереза Йохауг

Тереза Йохауг

© EPA/GRZEGORZ MOMOT

ТАСС, 22 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне увеличил дисквалификацию норвежской лыжницы Терезы Йохауг до 18 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

В феврале арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства дисквалифицировал спортсменку на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация лыжного спорта обратилась в CAS с просьбой увеличить дисквалификацию Йохауг. В итоге CAS удовлетворил просьбу организации, норвежка дисквалифицирована на 18 месяцев начиная с 18 октября 2016 года. Таким образом, лыжница не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке "Тур де Ски".

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