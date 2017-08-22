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Губернатор: "Ротор-Волгоград" должен закрепиться в ФНЛ, опираясь на своих воспитанников

Спорт
22 августа, 13:04 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, августа. /ТАСС

После девяти туров клуб с шестью очками занимает 19-е место в таблице ФНЛ

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ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ротор- Волгоград" должен закрепиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), опираясь на своих воспитанников. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По итогам выступления в зоне "Юг" Профессиональной футбольной лиги сезона-2016/17 "Ротор-Волгоград" занял первое место, получив право в следующем сезоне представлять Волгоградскую область в ФНЛ.

"Нужно отметить, что "Ротор" проделал определенные шаги, постепенно поднявшись из КФК в ФНЛ. Задача, которая стоит перед командой, - закрепиться в первой лиге, исключительно опираясь на воспитанников волгоградского футбола. Преждевременно говорить, что через какое-то определенное время "Ротор" должен вернуться в премьер-лигу. Уверен, что первая лига - очень непростой турнир, который требует мобилизации и ресурсов", - отметил Бочаров.

"Будем рассчитывать на то, что в рамках игры в первой лиге сформируется мощный костяк, который со временем будет способен играть в премьер-лиге. Но вообще перед клубом стоит задача выхода в премьер-лигу", - также сказал Бочаров, добавив, что это бессрочная задача.

После девяти туров "Ротор-Волгоград" с шестью очками занимает 19-е место в таблице ФНЛ. Главным тренером команды летом был назначен Валерий Есипов, который в период с 1992 по 2004 год провел 349 матчей за "Ротор".

"Ротор" дважды становился серебряным призером чемпионата России (1993, 1997) и один раз - бронзовым (1996). Последний раз команда играла в премьер-лиге в 2004 году.

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