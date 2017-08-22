Российский тхэквондист Краснов завоевал золото Универсиады

ТАСС, 22 августа. Российский тхэквондист Борис Краснов завоевал золотую медаль Универсиады в Тайбэе в весовой категории до 68 кг.

В финале он победил азербайджанца Айхана Тагизаде со счетом 2:0.

Краснов завоевал четвертое золото для российской сборной на Универсиаде. Ранее рапирист Сергей Бида победил в личном турнире фехтовальщиков, Роман Измайлов и Никита Шлейхер - в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова, Дарья Елизарова и Евгения Шелгунова - в командном первенстве по спортивной гимнастике.

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 22 медали, включая четыре золотые, семь серебряных и 11 бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко